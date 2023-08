O terceiro dia do MEO Sudoeste foi dedicado ao hip hop, estilo musical que celebra 50 anos esta semana. O género, com letras que evidenciam protestos e celebrações, passou das festas de bairro aos grandes festivais e foi celebrado na Zambujeira do Mar com L7nnon, Slow J, Metro Boomin, Mizzy Miles ou Papillon.

L7NNON, um dos rappers em maior evidência na atual cena do hip-hop brasileiro, abriu o palco MEO esta sexta-feira, dia 11 de agosto. O maior sucesso "Freio da Blazer" foi o tema mais celebrado pelos festivaleiros.

Já depois do jantar, o português Slow J foi ovacionado e carimbou um dos concertos mais celebrados da edição de 2023. No palco do MEO Sudoeste, o artista anunciou que se vai estrear no palco da Altice Arena, em Lisboa, a 8 de março de 2024.

Depois de Rae Sremmurd, à meia noite e meia, Metro Boomin, um dos nomes mais relevantes dos últimos anos no universo hip-hop, fez a festa na Herdade da Casa Branca. O DJ começou a produzir beats ainda na adolescência, mas não se limitou a ficar fechado no quarto e no MEO Sudoeste provou que sabe comandar multidões.

A noite fechou com Karetus. A dupla portuguesa transformou o MEO Sudoeste numa grande pista de dança e ninguém ficou de fora da festa.