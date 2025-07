Na noite desta quarta-feira, 23 de julho, Slow J estreou-se no festival Ageas Cooljazz com um concerto que uniu sons urbanos, misturando o hip-hop com a tradição. No Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, o artista apresentou o seu mais recente álbum, "Afro Fado", e foi recebido com 'casa' cheia.

Num alinhamento que abriu com "Casa" e "Where U @", Slow J trouxe ao palco canções marcantes da sua discografia, como "Teu Eternamente" ou "FAM", mas os temas de "Afro Fado" foram os grandes protagonistas. “Tata”, a canção mais ouvida de 2024 no Spotify em Portugal, foi recebida em uníssono pelo público, confirmando o estatuto de hino.

Na estreia no Cooljazz, o músico contou uma plateia atenta e rendida desde os primeiros acordes, com as letras sempre na ponta da língua.

Depois de ter esgotado dois concertos consecutivos na maior sala do país, em março, o espetáculo no Cooljazz foi a oportunidade ideal para muitos fãs verem finalmente Slow J ao vivo. "Não conseguimos ir aos concertos no MEO Arena, por isso não podíamos faltar a este", confessou uma fã ao SAPO Mag.

O público que encheu o Hipódromo Manuel Possolo veio maioritariamente da Grande Lisboa, mas não só: houve quem tivesse feito quilómetros para não perder a estreia de "Afro Fado" ao vivo. Antes do concerto, à hora do jantar, uma fã contou que veio de Santarém "só para ver Slow J".

Slow J estreia-se no Ageas CoolJazz: o concerto em imagens créditos: Rita Sousa Vieira

Já uma outra seguidora do artista revelou ao SAPO Mag que tem uma tatuagem dedicada ao cantor e que já conta com quatro concertos de Slow J no currículo.

Com uma carreira construída passo a passo, sem atalhos, Slow J voltou a provar que é possível crescer sem ceder. O concerto no Ageas Cooljazz não foi apenas uma apresentação ao vivo de "Afro Fado", foi a celebração de um percurso artístico coerente, de uma voz de uma geração e de um público que, cada vez mais, o acompanha de olhos e coração bem abertos.