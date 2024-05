Dilsinho é a mais recente confirmação do Rock in Rio Lisboa, anunciou a organização do festival esta terça-feira, 14 de maio.

O artista brasileiro atua no Palco Tejo do festival a 22 de junho, dia em que o jogo Portugal-Turquia será transmitido em direto no recinto.

O cantor que já colaborou com David Carreira e atuou nos ensaios de Anitta junta-se agora ao cartaz do Rock in Rio Lisboa num dia em que também estão confirmadas as atuações de Jonas Brothers, Macklemore, Ivete Sangalo e Carolina Deslandes no Palco Mundo, James, Filipe Karlsson e Kura no Palco Galp e Ornatos Violeta e Fonzie no Palco Tejo.

"Considerado um dos maiores artistas de pagode brasileiro e com mais de 10 anos de carreira, Dilsinho destaca-se pela voz e irreverência e conta com mais de 10,8 milhões de ouvintes mensais no Spotify", assinala a organização do evento em comunicado.

O Rock in Rio Lisboa 2024 realiza-se no Parque Tejo nos dias 15, 16, 22 e 23 de junho de 2024 e promete 12 horas de festa diárias.