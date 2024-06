O Rock in Rio Lisboa regressa este fim de semana ao Parque Tejo. Em nota enviada ao SAPO Mag, a organização adiantou que alguns horários dos concertos foram alterados.

No sábado, 22 de junho, os Jonas Brothers vão subir ao Palco Mundo às 23h45, 15 minutos depois do final do concerto da banda James no Palco Galp.

No domingo, dia 23 de junho, o espetáculo de Doja Cat vai começar mais tarde, às 22h45. Já o concerto de Camila Cabello arrancará às 20h45.

Veja os horários:

Sábado, 22 de junho

Palco Mundo

16h00 – 17h00 Carolina Deslandes

17h00 – 19h00 Jogo Portugal-Turquia

19h00 – 20h30 Ivete Sangalo

21h30 – 22h30 Macklemore

23h30 – 23h45 Show 20 Years

23h45 – 01h15 Jonas Brothers

Palco Galp

15h00 – 16h00 Filipe Karlsson

17h00 – 19h00 Jogo Portugal-Turquia

20h30 – 21h30 Leigh-Anne Pinnock

22h30 – 23h30 James

01h15 – 02h15 DJ Kura

Palco Tejo

15h00 – 16h00 Fonzie

17h00 – 19h00 Jogo Portugal-Turquia

20h30 – 21h30 Ornatos Violeta

22h30 – 23h30 Dilsinho

Super Bock Digital Stage

Hosts: Mariana Azevedo, Henrique Mano, Mário Skepis e Núria Serrote

13h15 Conguito (DJ)

13h35 Tech Rocks' Experience: Neroes

13h45 Kenny Simões (TikTok)

14h15 Rafael Bailão (música)

14h40 Música: Digituga – Portugal Virtual

15h05 Talk: Sapo Half Time Show

15h55 Ana Arrebentinha (humor)

16h20 Miguel Carmona (Confessions Live by MegaHits)

17h00 – 19h00 Jogo Portugal-Turquia

19h00 Inês Monstro (música)

19h35 Cubinho (podcast)

20h10 Música: Chelas É o Sítio

21h00 Música: Viagem aos 20 anos do Rock in Rio

21h45 Mamonas Assassinas – O Legado (música)

22h40 Bar Dançante (música)

Domingo, 23 de junho

Palco Mundo

16h00 – 17h00 Aitana

18h00 – 19h00 Ne Yo

20h45 – 22h00 Camila Cabello

22h45 – 00h00 Doja Cat

00h00 – 00h15 Show 20 Years

Palco Galp

17h00 – 18h00 Soraia Ramos

19h00 – 20h00 Anselmo Ralph

22h00 – 23h00 Luisa Sonza

00h15 – 01h15 Pedro Sampaio

Palco Tejo

15h00 – 16h00 Danni Gato

17h00 – 18h00 Veigh

19h00 – 20h00 MC Cabelinho

22h00 – 23h00 ProfJam

Super Bock Digital Stage

Hosts: Mariana Azevedo, Henrique Mano, Mário Skepis e Núria Serrote

13h15 Conguito (DJ)

13h40 Talk: Sapo Half Time Show

14h25 Tech Rocks' Experience: Neroes

14h35 Música: Chelas É o Sítio

15h35 Pikika (Confessions Live by MegaHits)

16h10 Gamiix (DJ)

16h55 April Ivy e os 20 anos Pop do Rock in Rio (música)

17h30 Música: Digituga – Portugal Virtual

17h55 Luana do Bem (humor)

18h30 Música: Viagem aos 20 anos do Rock in Rio

19h05 YouTube Revival 2010 com Kiko is Hot, Miguel Luz, Nurb, Pakistanman, Peperan e Soraia Carrega (YouTube)

19h40 Sam The Kid & DJ Big, com Sir Scratch (música)

21h45 Pânico com Fernando Alvim, Carolina Torres e Paulo Silver (música)