A contagem decrescente para a 10.ª edição do Rock in Rio Lisboa já começou. O festival está marcado para os dias 15, 16, 22 e 23 de junho no Parque Tejo-Lisboa, onde está a ser construída a nova Cidade do Rock.

A edição de 20 anos do evento de música e entretenimento vai contar com artistas de várias gerações. No primeiro dia, o Palco Mundo recebe Scorpions, Evanescence, Extreme e um concerto especial dos Xutos & Pontapés com a Orquestra Filarmónica Portuguesa.

Apresentado como dia para toda a família, 16 de junho vai contar com concertos de Ed Sheeran, Calum Scott, Jão e Fernando Daniel.

No segundo fim de semana, os Jonas Brothers são os cabeças de cartaz do dia 22 de junho - a banda adiou recentemente toda a digressão europeia, mas manteve o concerto em Lisboa. No mesmo dia, o Palco Mundo recebe Macklemore, Ivete Sangalo e Carolina Deslandes.

No quarto e último dia da festa de 20 anos do Rock in Rio Lisboa, Doja Cat, Camila Cabello, Ne-Yo e Aitana prometem animar a Cidade do Rock.

Além do Palco Mundo, o Rock in Rio Lisboa conta com um novo palco, o Palco Tejo, que vai receber artistas como Rival Sons, Blind Zero, Lauren Spencer Smith, Iñigo Quintero, Ornatos Violeta, ProfJam ou Mc Cabelinho. O Palco Galp também vai regressar à Cidade do Rock para receber concertos de Europe, Lukas Graham, Jake Bugg, Carolina de Deus, James, Luísa Sonza ou Anselmo Ralph.

A nova Cidade do Rock promete surpreender com uma "experiência ainda mais incrível para os milhares de fãs que se preparam para viver quatro dias de pura magia".

Comparativamente ao antigo recinto no Parque da Bela Vista, o Parque Tejo Lisboa oferece uma área maior e uma série de melhorias que elevam o conforto do público. Com 30.000m2 a mais de espaço para o público, que proporcionam uma circulação mais fluída e um aumento significativo no número de instalações sanitárias - 150 cabines a mais -, que vão garantir um acesso mais fácil e rápido. A área operacional também teve um crescimento de 40%, oferecendo às equipas mais espaço e recursos para garantir a melhor experiência para o público.

A área de restauração será expandida, com 39 bares disponíveis para o público, mais 17 que a edição anterior, e 234 metros lineares de atendimento de alimentação, em comparação aos 175 metros lineares disponíveis em 2022. Com este aumento, os visitantes vão poder disfrutar de uma oferta gastronómica ainda mais diversificada capaz de atender às diversas necessidades alimentares do público, incluindo opções vegetarianas, vegans e sem glúten.

Tanto o Palco Mundo quanto o Palco Galp também passarão por significativos crescimentos em tamanho e capacidade. O Palco Mundo, conhecido por ser o epicentro das principais atuações do festival, terá a cenografia aumentada de 894m2 para 989,50m2, proporcionando ainda mais espaço para os artistas e para os espetáculos. Já o Palco Galp, que tem dado protagonismo a diversos talentos emergentes, passará de 370m2 para 680m2 de cenografia, além de receber um novo ecrã gigante na lateral, ampliando a experiência visual do público.

"Com um aumento considerável nas plateias de ambos os palcos, os fãs vão poder desfrutar de concertos inesquecíveis com mais conforto e visibilidade. O novo recinto também acomodará um palco novo, enriquecendo ainda mais a diversidade e o dinamismo do festival", adianta o Rock in Rio.

Outras melhorias incluem um aumento na acessibilidade, com 90% do parque acessível para portadores de mobilidade reduzida, e casas de banho adaptadas em todos os pontos sanitários do parque, bem como a instalação de mais 60 bebedouros em comparação ao antigo recinto para garantir a hidratação adequada dos visitantes.

Com uma expansão dos espaços de entretenimento, incluindo uma maior área de circulação em frente à Rock Street.

ROCK IN RIO LISBOA 2024

SÁBADO, 15 DE JUNHO

PALCO MUNDO

Scorpions

Evanescence

Extreme

Xutos & Pontapés com a Orquestra Filarmónica Portuguesa

PALCO GALP

Europe

Hybrid Theory

Pluto

PALCO TEJO

Rival Sons

The Legendary Tigerman

Blind Zero

Peste & Sida

DOMINGO, 16 DE JUNHO

PALCO MUNDO

Ed Sheeran

Calum Scott

Jão

Fernando Daniel

PALCO GALP

Lukas Graham

Jake Bugg

Carolina de Deus

Diego Miranda

PALCO TEJO

Lauren Spencer Smith

Iñigo Quintero

Neyna

Capitão Fausto

SÁBADO, 22 DE JUNHO

PALCO MUNDO

Jonas Brothers

Macklemore

Ivete Sangalo

Carolina Deslandes

PALCO GALP

James

Filipe Karlsson

Kura

PALCO TEJO

Ornatos Violeta

Fonzie

A confirmar

A confirmar

DOMINGO, 23 DE JUNHO

PALCO MUNDO

Doja Cat

Camila Cabello

Ne-Yo

Aitana

PALCO GALP

Luísa Sonza

Pedro Sampaio

Anselmo Ralph

Soraia Ramos

PALCO TEJO