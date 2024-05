Falta pouco mais de 40 dias para a edição comemorativa dos 20 anos do Rock in Rio Lisboa, que vai contar com um novo recinto (Parque Tejo) mais atrações, um palco novo (Palco Tejo) e muitas novidades.

Esta sexta-feira, dia 3 de maio, a organização do festival revelou os horários dos concertos e disponibilizou a App oficial do Rock in Rio Lisboa, na App Store e na Google Play Store, que permite que todos organizem a sua agenda. "Através desta aplicação, os utilizadores podem criar a sua conta pessoal, consultar o cartaz, conhecer os horários dos palcos Mundo, Galp e Tejo e personalizar a agenda de concertos", explica o comunicado.

Na App, os festivaleiros podem conhecer em primeira mão os espaços que irão compor a nova Cidade do Rock, acedendo ao mapa interativo do novo recinto, através de realidade aumentada. Ao entrar na aplicação, o utilizador consegue navegar pelo recinto do Rock in Rio Lisboa e ter uma visão geral de como estarão distribuídos os espaços, a localização dos palcos, as atrações dos parceiros ou até mesmo as zonas de restauração disponíveis, de forma a organizar atempadamente a sua agenda para os dias do festival.

Ainda na App, é possível aceder a informações de acessibilidade, comprar bilhetes ou descobrir as experiências que estarão disponíveis no recinto (algumas apenas disponíveis no dia do festival). "Os festivaleiros têm agora disponível uma ferramenta que lhes faculta inúmeras informações e os ajuda na organização dos seus dias do festival. Dentro de uma panóplia de possibilidades, é possível acompanhar notícias sobre os artistas e participar em passatempos exclusivos com prémios únicos: bilhetes, acessos exclusivos ou upgrade bilhete VIP. Nas próximas semanas, ficará também disponível o plano de mobilidade para a 10.ª edição do festival em Portugal", destaca o Rock in Rio.

Com a App Rock in Rio Lisboa, os utilizadores podem ter acesso ao cartaz completo até ao momento dos diferentes palcos e os respetivos horários dos concertos, e montar a sua própria agenda, tendo ainda acesso "a passatempos e informações importantes sobre as diferentes experiências disponíveis no recinto do festival".

A App Rock in Rio Lisboa está preparada com "uma agenda para ajudar os festivaleiros a organizar cada momento que vão viver na Cidade do Rock". "Podem consultar o horário de atuação dos seus artistas preferidos e marcar na sua agenda os concertos que mais querem ver", destaca a organização.

No dia 22 de junho, as bandeiras vão sair à rua para apoiar Portugal no jogo contra a Turquia. Também no recinto do festival será possível assistir ao jogo e torcer pela Equipa das Quinas. "Haverá ligeiras alterações nos horários dos concertos de dia 22, para que todos possam apoiar a Seleção Nacional. A organização do festival está a preparar o recinto para que todas as condições estejam reunidas para mais um dia muito especial e de festa", explica o Rock in Rio Lisboa.