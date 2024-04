O Rock in Rio Lisboa faz 20 anos e a nova Cidade do Rock vai ter mais um palco dedicado à música, por onde vão passar novas promessas da cena nacional e internacional, bem como referências já consagradas.

O Palco Tejo do Rock in Rio Lisboa, apadrinhado pelos Ornatos Violeta – que vão apresentar um concerto especial para celebrar os 25 anos da edição do seu segundo álbum, "O Monstro Precisa de Amigos" –, nasce em homenagem ao novo recinto do festival, para "celebrar o talento, a criatividade e a diversidade de sonoridades e nacionalidades presentes em palco, e não só".

A 15 de junho, no primeiro dia da edição de 2024 do festival, o novo palco vai receber The Legendary Tigerman, Blind Zero e Peste & Sida, que se juntam aos já confirmados Rival Sons.

No domingo, 16 de junho, além de Lauren Spencer Smith e Iñigo Quintero, o Palco Tejo vai contar com concertos de Neyna e Capitão Fausto.

No primeiro dia do segundo fim de semana, os Ornatos Violeta celebram os 25 anos do seu segundo álbum de estúdio, "O Monstro Precisa de Amigos". Os Fonzie, banda que conta com temas como “A Tua Imagem,” “Saudades,” “Caminho” e “Só Heróis", também prometem animar a nova Cidade do Rock de Lisboa.

Já no dia em que o Rock in Rio Lisboa recebe Doja Cat e Camila Cabello no Palco Mundo, o Palco Tejo vai contar com concertos de ProfJam, MC Cabelinho, Veigh e Danni Gato.

"Era uma vontade antiga criarmos mais um palco dedicado à música e poder dar espaço a mais artistas portugueses e internacionais. A mudança para o Parque Tejo-Lisboa permitiu esse crescimento, e foi ótimo que acontecesse também no ano em que o festival comemora 20 anos aqui em Portugal. É um presente de aniversário, e mais um motivo para celebrar", frisa Roberta Medina, Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio.