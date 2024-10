Liam Payne, antigo membro dos One Direction, morreu esta quarta-feira, dia 16 de outubro, depois de cair do terceiro andar do Casa Sur Palermo Hotel, em Buenos Aires, na Argentina. O britânico tinha 31 anos.

"Liam James Payne, compositor e guitarrista, ex-membro do grupo One Direction, morreu hoje após cair do terceiro andar de um hotel em Palermo", confirmaram as autoridades em comunicado.

O músico apresentava "lesões muito graves, incompatíveis com a vida, resultado da sua queda, ou seja, tivemos que constatar o falecimento, não houve possibilidade de reanimação", disse em declarações à televisão o diretor do Sistema de Emergência Médica (Same), Alberto Crescenti.

Liam Payne confirmado no MEO Marés Vivas

O responsável explicou que o serviço de emergência chegou ao hotel Casa Sur, no bairro de Palermo, após uma chamada, às 17h04 (hora local). Sete minutos depois, uma equipa chegou e "provou o falecimento deste homem e depois soubemos que ele era cantor de um grupo de música", acrescentou.

Horas antes do alegado acidente, o músico partilhou vídeos e fotografias na sua conta no Snapchat.

No dia 2 de outubro, Liam Payne esteve numa atuação do seu ex-companheiro de banda Niall Horan em Buenos Aires, segundo informações da revista Billboard.

Inicialmente a notícia foi avançada pelo jornal La Nacion, que adiantou que as autoridades da cidade foram chamadas ao local através de chamada telefónica.

De acordo com a Reuters, que cita jornais locais, a chamada de emergência dava mencionava um "homem agressivo que poderia estar sob o efeito de drogas ou álcool". O TMZ relata que vários hóspedes viram o cantor a partir o portátil na entrada do hotel, tendo sido depois levado para o seu quarto.

O músico, que fez parte dos One Direction, lançou vários singles a solo, conquistando os principais tops de música.

Morreu Liam Payne, ex-membro dos One Direction

Liam Payne ficou conhecido ao ser escolhido para a boy band One Direction, juntamente com Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik. Nascido a 29 de agosto de 1993, em Wolverhampton, o músico começou a sua carreira ao participar pela primeira vez no programa de talentos "X Factor", em 2008 e, mais tarde, em 2010, quando foi escolhido para integrar a banda.

O grupo rapidamente se tornou num fenómeno global, com milhões de fãs e sucessos internacionais como "What Makes You Beautiful" e "Story of My Life".

Depois do fim dos One Direction, em 2016, Liam investiu na sua carreira a solo, lançando o seu primeiro single "Strip That Down", em 2017.

Tal como os seus antigos colegas de banda, Liam decidiu seguir um percurso a solo e tentou criar uma identidade própria, distinta do som pop que caracterizava a One Direction. "Bedroom Floor "(2017), "For You", com Rita Ora (2018), ou "Familiar", com J Balvin, anteciparam o primeiro álbum.

Em dezembro de 2019, Liam lançou o seu álbum de estreia, intitulado "LP1". No mesmo ano, o britânico foi anunciado como cabeça de cartaz da edição de 2020 do MEO Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, mas o festival acabou por ser adiado devido à pandemia da COVID-19.

No início de 2024, o britânico lançou seu último single, "Teardrops", acompanhado de uma versão acústica.

Em entrevistas, Liam Payne falou sobre o consumo de álcool e sobre os seus pensamentos suicidas. No ano passado, o artista confessou que estava sóbrio há mais de três meses. "Estou sóbrio há mais de 100 dias. Sinto-me incrível, sinto-me muito, muito bem e o apoio dos fãs tem sido muito bom. Estou super feliz", disse ao canal IFL TV.