Katy Perry foi uma das protagonistas da cerimónia dos MTV VMAs, que decorreu madrugada desta quarta para quinta-feira, de 11 para 12 de setembro, em Nova Iorque.

Apresentada pelo marido Orlando Bloom, a artista, que se prepara para lançar um novo disco, fez uma viagem pelos temas mais marcantes da sua carreira, numa colorida e energética atuação.

Em palco, a cantora recordou "Dark Horse", "California Gurls", "Teenage Dream", "I Kissed a Girl" e "Firework", além do recente single "Lifetimes". A norte-americana revelou ainda um excerto do seu novo single, "I'm His, He's Mine", com Doechii.

Na cerimónia, Katy Perry foi homenageada com o Video Vanguard Award, que recebeu das mãos do marido Orlando Bloom. "Só quero dizer, de coração: façam o que for preciso para serem fiéis a vocês mesmos e fiéis à vossa arte", frisou a artista.

Veja a atuação: