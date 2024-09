Tal como em 2023, 2024 é o ano de Taylor Swift - ela é "a indústria musical", brincam os fãs. Na madrugada desta quarta para quinta-feira, de 11 para 12 de setembro, a cantora norte-americana foi a grande vencedora dos MTV Video Music Awards, conquistando sete galardões - a artista partiu na frente da corrida, com 10 nomeações, seguida por Post Malone, com nove, Sabrina Carpenter, Eminem e Ariana Grande, com seis indicações cada.

No total, ao longo da carreira a norte-americana já conquistou 30 VMAs, tornando-se a artista mais galardoada da história dos prémios da MTV e batendo o recorde de Beyoncé (25). Taylor Swift tornou-se também a primeira a vencer cinco três vezes consecutivas na categoria Vídeo do Ano.

A noite em Nova Iorque começou da melhor forma para a cantora. Taylor Swift foi a primeira a subir ao palco dos VMAs para receber o galardão de Melhor Colaboração por "Fortnight", com Post Malone, que a acompanhou.

Ao receber o prémio, a norte-americana relembrou os ataques terroristas de 11 de setembro. "Acordar esta manhã em Nova Iorque, no dia 11 de setembro, fez-me pensar no que aconteceu há 23 anos. Todos aqueles que perderam um ente querido e todos aqueles que perdemos. Isso é o mais importante hoje", frisou, elogiando depois Post Malone.

Ao longo da noite, Taylor Swift conquistou uma mão cheia de estatuetas nas mais importantes categorias, incluindo Vídeo do Ano, com "Fortnight". Ariana Grande, com“We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)”, Billie Eilish, com “Lunch”, Doja Cat, com “Paint The Town Red”, Eminem, com “Houdini” e SZA, com “Snooze”, também estavam na corrida ao prémio.

Esta foi a quinta vez que estrela venceu na categoria: "Fortnight" (2004), "Anti-Hero" (2023), "All Too Well: The Short Film" (2022), "You Need To Calm Down" (2019) e "Bad Blood" (2015).

Ao receber o principal galardão da noite, Taylor Swift foi ovacionada pelo público. No discurso, a estrela pop agradeceu a toda a equipa do videoclipe do single de seu último disco, "The Tortured Poets Department", e a todos os fãs que acompanham diariamente.

A norte-americana foi eleita também a Artista do Ano e conquistou o prémio de Melhor Pop com a parceria com Post Malone, venceu ainda o VMA de Canção de Verão ou de Melhor Realização e Melhor Edição.

Sabrina Carpenter venceu uma das estatuetas mais cobiçadas anualmente, a de Canção do Ano, por "Espresso". Beyoncé ("Texas Hold ‘Em"), Jack Harlow (“Lovin On Me”), Kendrick Lamar (“Not Like Us”), Taylor Swift com Post Malone (“Fortnight”) e Teddy Swims (“Lose Control”) também estavam nomeados.

Sem surpresas, Chappell Roan conquistou o Moon Person de Melhor Novo Artista. A concorrência era forte - Benson Boone, Gracie Abrams, Shaboozey, Teddy Swims e Tyla -, mas a popularidade de cantora de "Good Luck, Babe!" falou mais alto.

"Dedico-o a todos os artistas drag que me inspiram e dedico-o às pessoas queer e trans que alimentam o pop", disse a cantora no discurso, lendo o seu diário.

Na cerimónia, Katy Perry foi homenageada com o Video Vanguard Award, que recebeu das mãos do marido Orlando Bloom. "Só quero dizer, de coração: façam o que for preciso para serem fiéis a vocês mesmos e fiéis à vossa arte", frisou a artista.

A noite também foi de festa para Anitta. Com "Mil Veces", a brasileira conquistou a estatueta de Melhor Canção Latina, derrotando Bad Bunny (“Monaco”), Karol G (“Mi Ex Tenia Razon”), Myke Towers (“Lala”), Rauw Alejandro (“Touching the Sky”), Shakira & Cardi B (“Puntería”) e a si própria, que também estava na corrida ao prémio com “Bellakeo”, tema gravado com Peso Pluma.

Tyla, que se estreou nos VMAs, também foi uma das vencedoras da noite. A artista levou para casa o Moon Person de Melhor Canção Afrobeat por "Water".

As atuações da noite

A cerimónia decorreu na UBS Arena, em Nova Iorque, e foi transmitida em direto em mais de 150 países. A edição deste ano foi conduzida por Megan Thee Stallion. Já a abertura do espetáculo esteve a cargo de Eminem, que subiu ao palco ao som de "Houdini", do disco "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)", e acompanhado por um gigante grupo de 'sósias'.

Jelly Roll também participou virtualmente na atuação do rapper, no tema "Somebody Save Me".

Mas foi Karol G a primeira a animar toda a multidão. A cantora colombiana, que este ano esgotou duas datas na MEO Arena, em Lisboa, apresentou "Si Antes Te Hubiera Conocido" e transformou a UBS Arena numa verdadeira pista de dança.

Depois de Lisa apresentar "New Woman", foi a vez de Shawn Mendes. O cantor canadiano regressou ao palco dos VMAs para apresentar em primeira mão o seu novo single, "Nobody Knows".

Sabrina Carpenter foi a responsável por uma das atuações mais aplaudidas da noite na arena em Nova Iorque. Ao som de "Please Please Please", "Taste" e"Espresso", surpreendeu em palco ao beijar um extraterrestre.

Anitta também fez a festa no palco dos VMAs. DJ Khaled, Fat Joe e Tiago PZK acompanharam a artista brasileira.

Apresentada pelo marido Orlando Bloom, Katy Perry, que se prepara para lançar um novo disco, fez uma viagem pelos temas mais marcantes da sua carreira, numa colorida e energética atuação. Em palco, recordou "Dark Horse", "California Gurls", "Teenage Dream", "I Kissed a Girl" e "Firework", além do recente single "Lifetimes".

A artista revelou ainda um excerto do seu novo single, "I'm His, He's Mine", com Doechii.

Depois de incendiar um castelo e rodeada por cavaleiros, Chappell Roan brilhou no palco dos VMAs. A cantora, uma das novas estrelas da música mundial, trouxe o êxito a "Good Luck, Babe!".

Além de apresentar a cerimónia, Megan Thee Stallion subiu a palco para apresentar alguns dos maiores sucessos da sua carreira, como "BOA," "B.A.S.", com Kyle Richh, "HISS" e "Mamushi", com Yuki Chiba.

Na sua estreia no palco dos prémios da MTV, Benson Boone conquistou o público com "Beautiful Things".

Na reta final da cerimónia, Halsey, Rauw Alejandro, Lenny Kravitz ou Camila Cabello animaram a multidão na arena e os espectadores de todo o mundo.

VENCEDORES MTV VMAS 2024:

VÍDEO DO ANO

Ariana Grande – “We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)”

Billie Eilish – “Lunch”

Doja Cat – “Paint The Town Red”

Eminem – “Houdini”

SZA – “Snooze”

Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight” - VENCEDORA

ARTISTA DO ANO

Ariana Grande

Bad Bunny

Eminem

Sabrina Carpenter

SZA

Taylor Swift - VENCEDORA

CANÇÃO DO ANO

Beyoncé – “Texas Hold ‘Em”

Jack Harlow – “Lovin On Me”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Sabrina Carpenter – “Espresso” - VENCEDORA

Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”

Teddy Swims – “Lose Control”

MELHOR NOVO ARTISTA

Benson Boone

Chappell Roan - VENCEDORA

Gracie Abrams

Shaboozey

Teddy Swims

Tyla

MELHOR COLABORAÇÃO

Drake ft. Sexyy Red & SZA – “Rich Baby Daddy “

GloRilla, Megan Thee Stallion – “Wanna Be”

Jessie Murph ft. Jelly Roll – “Wild Ones”

Jung Kook ft. Latto – “Seven”

Post Malone ft. Morgan Wallen – “I Had Some Help”

Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight” - VENCEDORES

MELHOR ARTISTA POP

Camila Cabello

Dua Lipa

Olivia Rodrigo

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Taylor Swift - VENCEDORA

MELHOR CANÇÃO HIP HOP

Drake ft. Sexyy Red & SZA – “Rich Baby Daddy “

Eminem – “Houdini” - VENCEDOR

GloRilla – “Yeah Glo!”

Gunna – “Fukumean”

Megan Thee Stallion – “BOA”

Travis Scott ft. Playboi Carti – “FE!N”

MELHOR CANÇÃO R&B

Alicia Keys – “Lifeline”

Muni Long – “Made For Me”

SZA – “Snooze” – VENCEDORA

Tyla – “Water”

Usher, Summer Walker, 21 Savage – “Good Good”

Victoria Monét – “On My Mama”

MELHOR CANÇÃO ALTERNATIVA

Benson Boone – “Beautiful Things” - VENCEDOR

Bleachers – “Tiny Moves”

Hozier – “Too Sweet”

Imagine Dragons – “Eyes Closed”

Linkin Park – “Friendly Fire”

Teddy Swims – “Lose Control (Live)”

MELHO CANÇÃO ROCK

Bon Jovi – “Legendary”

Coldplay – “Feelslikeimfallinginlove”

Green Day – “Dilemma”

Kings of Leon – “Mustang”

Lenny Kravitz – “Human” - VENCEDOR

U2 – “Atomic City”

MELHOR CANÇÃO LATINA

Anitta – “Mil Veces” - VENCEDORA

Bad Bunny – “Monaco”

Karol G – “Mi Ex Tenia Razon”

Myke Towers – “Lala”

Peso Pluma & Anitta – “Bellakeo”

Rauw Alejandro – “Touching the Sky”

Shakira & Cardi B – “Puntería”

MELHOR CANÇÃO AFROBEATS

Ayra Starr ft. Giveon – “Last Heartbreak Song”

Burna Boy – “City Boys”

Chris Brown ft. Davido & Lojay

Tems – “Love Me JeJe”

Tyla – “Water” - VENCEDORA

Usher, Pheelz – “Ruin”

MELHOR CANÇÃO K-POP