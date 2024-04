Cian Ducrot, cantor que conquistou fãs em todo o mundo através do TikTok, vai estrear-se em Portugal no final do ano. O artista vai subir ao palco do LAV - Lisboa ao Vivo no dia 6 de dezembro.

No concerto, o cantor irlandês, que viu os seus singles - "I'll Be Waiting" e "All For You" - entrarem no Top 20 da Official Singles Chart e ultrapassarem os 300 milhões de reproduções, vai apresentar o seu mais recente álbum "Victory" (2023).

"O álbum 'Victory', que Cian Ducrot vem apresentar a Portugal no LAV-Lisboa ao vivo no dia 6 de dezembro, representa o culminar de um sonho de uma vida inteira. Mas, ainda mais significativo, representa um triunfo face a probabilidades insuperáveis, em que a coragem, determinação e apoio altruístas da sua mãe mudaram o seu futuro para melhor", frisa a promotora em comunicado.

Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais por 30 euros.