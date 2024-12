Cian Ducrot estreia-se esta semana em Portugal, com dois concertos - o artista vai subir ao do Capitólio, em Lisboa, no dia 6 de dezembro, e atua no Festival Authetica, em Braga, no dia 7. Veja no vídeo a conversa do SAPO Mag com o músico irlandês, conhecido por temas como "I'll Be Waiting" e "All For You".