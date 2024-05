A terceira edição do Festival Authentica vai realizar-se nos dias 6 e 7 de dezembro, no Forum Braga. Esta quarta-feira, dia 8 de maio, a organização confirmou os primeiros artistas que vão passar pelos vários palcos do evento.

No dia 6 de dezembro, Luísa Sonza será cabeça de cartaz do Palco Authentica. No mesmo dia, Nininho Vaz Maia no festival de Braga.

Já no segundo dia de festival, dia 7 de dezembro, atua no palco principal Cian Ducrot, cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista irlandês. Já o Palco Urban vai receber o rapper L7NNON, um dos maiores nomes do rap brasileiro da atualidade.

Os bilhetes já estão disponíveis nos locais habituais.

BILHETES

Passe Geral (6 e 7 de dezembro) - 83€

Bilhete Diário (6 de dezembro) - 49€

Bilhete Diário (7 de dezembro) - 49€

Bilhete Diário VIP* (6 de dezembro) - 150€

Bilhete Diário VIP* (7 de dezembro) - 150€

Passe Geral VIP* (6 e 7 de dezembro) - 280€

Cartaz 3.ª edição Festival Authentica:

6 de Dezembro - sexta-feira

Palco Authentica

- Luísa Sonza

- Nininho Vaz Maia

7 de Dezembro - sábado

Palco Authentica

- Cian Ducrot

Palco Urban

- L7NNON