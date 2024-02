A digressão de 2024 dos Moonspell tem início esta sexta-feira, 23 de fevereiro, e vai levar, mais uma vez, a banda portuguesa além-fronteiras.

O primeiro concerto decorre no Convento de S. Francisco, em Coimbra, e inaugura ainda uma série de dez datas acústicas com o espetáculo "Soombra".

No verão, o grupo atuará em vários festivais de metal europeus, regressando a Portugal no outono para o concerto que marca a sua estreia em nome próprio no MEO Arena, em Lisboa, a 26 de outubro, acompanhado da Orquestra Sinfonietta de Lisboa.

"O concerto no MEO Arena é Moonspell full power, puramente elétrico e épico. A orquestra, com 45 músicos, adicionará ainda mais peso e gravidade ao nosso repertório e não esperem menos que uma tempestade perfeita entre heavy metal e música clássica em outubro. Quero ver circle pits e mosh no MEO Arena e mostrar o poder do nosso público ao maestro, aos seus músicos e a todo o mundo", assinala o vocalista, Fernando Ribeiro.

Com arranjos de Filipe Melo (autor, compositor e pianista), a Orquestra Sinfonietta de Lisboa vai ser dirigida pelo Maestro Vasco Pearce de Azevedo e vai interpretar temas emblemáticos dos Moonspell como "Alma Mater", "Fullmoon Madness" ou "Vampiria", mas também parte do disco "1755", editado em 2017 e dedicado ao Grande Terramoto de Lisboa, avança a promotora em comunicado. Nestes temas, um coro reunido pela banda vai surgir em palco para invocar a época do disco, acrescenta.

Já a digressão "Soombra" vai contar, nos dez concertos previstos, com a participação de duas vozes femininas e do trio de cordas Magnetic.

Datas da Moonspell Tour 2024:

23.02 Convento São Francisco | Coimbra (acústico)

02.03 Teatro Municipal | Guarda (acústico)

23.03 Teatro Pax Julia | Beja (acústico)

29.03 Teatro José Lúcio da Silva | Leiria (acústico)

06.04 Cineateatro Louletano | Loulé (acústico)

13.04 Teatro Virgínia | Torres Novas (acústico)

14.04 Teatro Aveirense | Aveiro (acústico)

18.05 Cineteatro D. João V | Amadora (acústico)

25.05 Casa das Artes | Arcos de Valdevez (acústico)

29.05 Centro de Arte | Ovar (acústico)

07.07 Metal Park | Itália

11.07 Masters of Rock | República Checa

18.07 John Smith Rock Festival | Finlândia

19.07 Metalhead Meeting | Roménia

21.07 Laurus Nobilis | Famalicão

07.09 Summer Dying Loud | Polónia

26.10 MEO Arena | Lisboa (c/ orquestra)