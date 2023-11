D’ZRT, 4 Taste e Just Girls, bandas da série "Morangos com Açúcar", vão juntar-se pela primeira vez.

Os três grupos vão atuar no Passeio Marítimo de Algés, no recinto do NOS Alive, em Oeiras, a 8 de junho de 2024. Os bilhetes já se encontram à venda e os preços variam entre os 35 euros (plateia em pé e mobilidade condicionada) e os 90 euros (golden circle).

Os fãs poderão ainda adquirir bilhetes VIP (120 euros), que garantem entrada antecipada (entrada exclusiva) e "possibilidade de conhecer os D'ZRT".

"O reencontro das três bandas, que surgiram ao longo das temporadas da série 'Morangos com Açúcar', já há muito esperado pelos fãs, foi um dos pedidos que mais ecoaram durante este ano e que se vai tornar realidade", frisa a Media Capital em comunicado.

Em 2024, os D'ZRT, grupo de Paulo Vintém, Edmundo Vieira e Vítor Fonseca (Cifrão), vai atuar também subir ao palco do MEO Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia. O concerto está marcado para 19 de julho.