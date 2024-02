É verdade, há boas notícias para os fãs dos Morangos com Açúcar: o cantor FF é a mais recente confirmação para a "A Reunião" que acontecerá dia 8 de junho, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

A notícia foi avançada esta quinta-feira, dia 22 de fevereiro, numa conferência de imprensa na Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho que é, para muitos fãs da série juvenil, a eterna "Escola D. Sebastião". "É uma felicidade enorme fazer parte desta reunião. Há muitas músicas e muitas coisas para revisitar. Este baú de memórias que estamos agora a abrir é muito rico, e são memórias acarinhadas por diferentes gerações que têm acompanhado este fenómeno que é Os Morangos com Açúcar", contou FF ao SAPO Mag.

A ideia do projeto partiu de Cifrão, membro dos D'ZRT, e da sua vontade de juntar no mesmo palco as bandas que marcaram gerações e foram produto da série juvenil: "vai ser um evento único, um concerto épico que vai matar saudades a muita gente", garantiu.

Para além de todos os artistas, a conferência de imprensa contou com a presença de Álvaro Covões, diretor da Everything Is New, e José Eduardo Moniz, que criou originalmente o formato televisivo: "Tenho muito orgulho de ter estado ligado a este projeto que proporcionou muitas oportunidades a vários jovens portugueses, coisa que eu gostaria que se continuasse a manter. De tal maneira é assim que vamos prosseguir com os Morangos com Açúcar e já estamos a preparar as novas temporadas, um bocadinho diferentes daquela que está atualmente no ar", partilha o Diretor-Geral da TVI.

Apesar de não poderem revelar muito, as bandas prometem revisitar os seus grandes êxitos, pelo que temas como "O Meu Verão Não Acabou", "A Vida Te Espera", "Só Tu Podes Alcançar", "Verão Azul" e muitos outros, farão parte do alinhamento.

Ao mesmo tempo, pretendem explorar novas abordagens ao seu reportório, com interpretações e adaptações mais maduras dos seus temas: "Há um crescimento natural enquanto músico, há coisas que são inevitáveis. O nosso amadurecimento pessoal faz com que tenhamos uma forma de interpretar completamente diferente" afirma Kiara Thimas, membro das Just Girls, que revelaram ainda ter uma novidade musical planeada para dia 1 de março.

Os bilhetes para o concerto já se encontram à venda e os preços variam entre os 35 e os 120 euros.

Para "A Reunião" os artistas dão várias certezas: muita música, surpresas, nostalgia e uma turma completa.