"Estamos incrivelmente emocionados por anunciar que o único e inigualável Elton John será a atração principal" do festival, no dia 25 de junho, "no que será o seu último concerto no Reino Unido da sua última digressão", escreveu nas redes sociais o Festival de Glastonbury, que anualmente reúne dezenas de milhares de pessoas no sudoeste da Inglaterra.

"Não há melhor maneira de me despedir dos meus fãs do Reino Unido", comentou o cantor e compositor, cuja carreira se estende por meio século. "Foram mais do que brilhantes e mal posso esperar para abraçar o espírito do maior festival do mundo", acrescentou.

Esta será a primeira vez que Elton John, de 75 anos, irá subir ao palco do festival, destacou no Twitter Emily Eavis, organizadora e filha do fundador do evento, que acontece no sudoeste da Inglaterra.

"Encerraremos o festival com este grande momento nas nossas histórias, com a maior de todas as despedidas", afirmou.

O cantor britânico fez seu último concerto nos Estados Unidos, parte de sua longa digressão de despedida, no mês passado em Los Angeles. O músico vai encerrar a digressão em Estocolmo, a 8 de julho.

Baptizada de "Farewell Yellow Brick Road", a digressão começou em 2018 e, originalmente, duraria três anos, com mais de 300 datas programadas. Acabou por ser interrompida pela pandemia da COVID-19, por uma cirurgia ao quadril, em 2021, e por um teste positivo de COVID-19 em janeiro.

O Festival de Glastonbury encerrou sua edição de 2022 com Paul McCartney, que, aos 80 anos, interpretou clássicos dos Beatles.