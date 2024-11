Os bilhetes para o Festival de Glastonbury do próximo ano esgotaram-se em 35 minutos no domingo, e espera-se que mais de 200 mil pessoas compareçam à celebração musical de fama mundial na zona rural do sudoeste da Inglaterra.

As vendas começaram às 9h00 e os organizadores do evento partilharam na plataforma X (antigo Twitter) às 9h35 que "os bilhetes para Glastonbury 2025 já estão esgotados".

“Obrigado a todos os que compraram um e desculpem a quem perdeu, numa manhã onde a procura era muito superior à oferta. Haverá revenda de quaisquer bilhetes cancelados ou devolvidos na primavera de 2025”, acrescentaram.

A sensação pop anglo-albanesa Dua Lipa e os Coldplay estiveram entre as atrações principais em 2024, e as negociações já estão em andamento para garantir artistas para o festival do próximo ano, que acontecerá de 25 a 29 de junho.

A visão de milhares de tendas espalhadas pelos campos de Worthy Farm, na vila de Pilton, tornou-se um dos símbolos do verão britânico desde a realização do festival pela primeira vez, em 1970.

Além de cerca de três mil apresentações em cerca de 80 palcos, o festival também oferece festas noturnas, instalações de arte e desfiles animados.

O bilhete padrão para o evento do próximo ano custava £ 373,50 libras (quase 447 euros).

Glasto, como o festival é popularmente conhecido, foi inspirado na contracultura e nos movimentos hippies da Grã-Bretanha dos anos 1960, com a sua primeira iteração como Festival Pilton em 1970.

Os T.Rex foram os primeiros cabeça de cartaz. Desde então, atraiu estatuto de culto e grandes nomes, de David Bowie e Paul McCartney a Stormzy e Elton John, que no ano passado fez o seu último espetáculo no Reino Unido.

A organizadora Emily Eavis disse que o evento deverá fazer uma pausa em 2026 para “dar um descanso à terra”.