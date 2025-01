Chappell Roan venceu o Sound of 2025 da BBC Radio One. A cantora junta-se a artista como Adele, PinkPantheress ou Sam Smith na lista de vencedores do galardão que destaca novos artistas.

"A vitória da artista coroa 12 meses intensos, durante os quais passou de relativa desconhecida ao topo das tops, graças ao seu estilo vibrante de synth-pop com influências dos anos 80", destaca a estação de rádio.

A artista foi a mais votada pelo júri composto por mais de 180 profissionais da indústria da música - este ano, o júri contou com votos de, por exemplo, Dua Lipa, Elton John, Jorja Smith ou Sam Smith.

Já o quinteto de jazz britânico Ezra Collective conquistou o segundo lugar no Sound of 2025 da BBC Radio One, seguido por Barry Can't Swim, Myles Smith e English Teacher. Confidence Man, Doechii, Ezra Collective, Good Neighbours, KNEECAP, mk.gee e Pozer também estavam nomeados ao prémio.

No ano passado, The Last Dinner Party foram as vencedoras do BC Sound of 2024. Ayra Starr ,Caity Baser, CMAT, Elmiene, Kenya Grace, Olivia Dean, Peggy Gou, Sekou e Tyla também estavam nomeados.

