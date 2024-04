João Caetano editou em março "Cada Vez Mais", EP que apresenta esta segunda-feira, dia 15 de abril, às 21h00, no Teatro Maria Matos, em Lisboa. Nas próximas semanas, o disco será apresentando em Espanha e no Reino Unido.

Filho de pais portugueses, o cantor, multi-instrumentista e produtor natural de Macau colaborou com o poeta Paulo Abreu de Lima, letrista de grande parte dos temas do EP disponível em todas as plataformas digitais.

O disco "reinventa a música portuguesa de raiz tradicional, o Fado e os instrumentos populares portugueses, numa roupagem nova que incorpora de forma majestosa os bombos de Lavacolhos, a guitarra portuguesa e o acordeão", descreve a promotora em comunicado.

As gravações foram feitas entre Lisboa e Londres e contaram com a participação de André Dias na guitarra portuguesa, Cam May na guitarra elétrica e acústica, Karme Caruso nos pianos e Ferg Ireland no baixo. A mistura e masterização ficaram a cargo de Mo Hausler, engenheiro de nomes como U2, The Script e Lily Allen e colaborador habitual do artista.

João Caetano é diretor musical e artístico de Slow J, com quem atuou para dois concertos esgotados na MEO Arena, e integra a banda britânica de jazz-funk Incognito. Também colaborou com nomes como Chaka Khan, Mario Biondi, Anastasia, Leona Lewis ou Jessie J. Em Portugal, além de Slow J, tem trabalhado com Rui Veloso, Dino D’Santiago, Jorge Fernando, Tatanka e a dupla de produção GOIAS.