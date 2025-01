O multi-instrumentista, compositor e produtor Masego estreia-se no Ageas Cooljazz a 31 de julho, no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais.

"Com quatro álbuns de estúdio editados, Masego criou uma narrativa própria. Desenvolveu um estilo particular, o 'traphousejazz', que reflete as suas influências urbanas, cruzando o jazz, música eletrónica e o trap", destaca a organização em comunicado.

No concerto, o artista vai apresentar os discos "Lose Thoughts" (2016), "Lady Lady" (2018), "Studyind Abroad: Extended Stay" (2020) e "Masego".

Benjamin Clementine (4 Julho), Seal (12 Julho), Gilsons (17 Julho), Slow J (23 Julho) estão também confirmados na edição de 2025 do Ageas Cooljazz.