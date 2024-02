Aitana vai assegurar o concerto de abertura do Palco Mundo a 23 de junho, o último dia do Rock in Rio Lisboa 2024, anunciou a organização do evento lisboeta esta quinta-feira, 22 de fevereiro.

A artista revelação espanhola, natural de Barcelona, junta-se assim a Doja Cat, Camila Cabello, Ne-Yo, Luísa Sonza e Pedro Sampaio para a comemoração dos 20 anos do festival.

Aitana ganhou popularidade após a sua participação no concurso de talentos “Operación Triunfo”, em 2017. "Integrando uma sonoridade única em que o pop, a eletrónica contemporânea e o bedroom pop se misturam como uma reivindicação do próprio género, a artista já conquistou uma nova geração de públicos que anseiam algo completamente novo", assinala a organização do Rock in Rio Lisboa em comunicado.

"Prova disso é o facto de temas como “Lo Malo” e "Arde" terem já acumulado milhões de visualizações no YouTube e chegado ao topo das tabelas digitais, projetando-a para uma visibilidade internacional de sucesso, e levando-a a colaborar com artistas como zzoilo em “Mon Amour”, um dos êxitos que mais circulou na plataforma TikTok no verão passado, e com Nicki Nicole, Danna Paola e Rels B no seu mais recente álbum, “alpha”, editado em 2023", acrescenta.

"No dia 23 é a vez de serem os jovens a deixar os pais em casa (rs)! A Aitana completa perfeitamente a proposta e energia que sonhamos ter na cidade do rock neste dia - alegria, potência jovem, cantar e dançar do início ao fim! Este será o último dia da edição especial dos 20 anos do festival e o primeiro dos próximos 20 anos", sublinha Roberta Medina, Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio.

O Rock in Rio Lisboa está de volta nos dias 15, 16, 22 e 23 de junho numa nova localização, o Parque Tejo, depois de se ter realizado no Parque da Bela Vista nas edições anteriores. A nova Cidade do Rock vai contar com um novo palco, uma nova Rota 85 e um novo espaço que vai celebrar 20 anos de “Por Um Mundo Melhor”, além dos já conhecidos Palco Mundo, Palco Galp, Rock Street, Super Bock Digital Stage, Chef’s Garden, ESC Online Sports Bar, Roda gigante Pisca Pisca, Slide Pepsi e Área VIP Gato Preto, entre outros.