O Rock in Rio Lisboa apresentou na quarta-feira, dia 28 de fevereiro, as novas confirmações para o renovado Palco Galp. "Com a chegada ao Parque Tejo-Lisboa, o festival começa a colocar em prática uma estratégia que consiste em ter cada vez menos diferenças de peso de nomes e estruturas nos seus palcos", frisa a organização.

Aos já anunciados James, Lukas Graham, Jake Bugg, Luísa Sonza e Pedro Sampaio, juntam-se agora os Europe, Hybrid Theory, Anselmo Ralph, Pluto, Filipe Karlsson, Carolina de Deus, Soraia Ramos e os DJs Diego Miranda e KURA.

No primeiro dia do festival (15 de junho), o Palco Galp vai receber os Europe, banda sueca conhecida pelo tema "The Final Countdown", Hybrid Theory, o maior grupo de tributo aos Linkin Park, e Pluto, de Manuel Cruz, Peixe, Eduardo e Ruca.

Já a 16 de junho, Carolina de Deus junta-se a Lukas Graham e Jake Bugg. Ao final da noite, Diego Miranda terá a missão de animar a nova Cidade do Rock de Lisboa.

No primeiro dia do segundo fim de semana (22 de junho), os James são os protagonistas do Placo Galp, que vai também receber Filipe Karlsson e Kura. No último dia (23), Anselmo Ralph e Soraia Ramos juntam-se a Luísa Sonza e Pedro Sampaio.

Com espaço para uma plateia de 20 mil pessoas, com cerca de 50 metros de frente (mais 12,50 metros do que em 2022), o dobro da estrutura física e técnica instalada e 680m2 de cenografia, o Palco Galp apresenta "todo um conjunto de melhorias que vai refletir-se na experiência do público, a quem será permitido viver uma experiência ainda mais rica em música e diversão".

"O Palco Galp já merecia um protagonismo maior no festival há algum tempo, e este ano vamos conseguir dar-lhe esse destaque. Com uma infraestrutura maior, é possível que artistas com produções maiores possam atuar ali, e com uma clareira com mais espaço, vamos poder ter uma plateia para 20 mil pessoas. A mudança para o Parque Tejo-Lisboa permitiu esse crescimento e foi ótimo que acontecesse também no ano em que o festival comemora 20 anos aqui em Portugal. É mais um motivo para celebrar", frisa Roberta Medina, Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio.

O Rock in Rio Lisboa está de volta nos dias 15, 16, 22 e 23 de junho numa nova localização, o Parque Tejo, depois de se ter realizado no Parque da Bela Vista nas edições anteriores. A nova Cidade do Rock vai contar com um novo palco, uma nova Rota 85 e um novo espaço que vai celebrar 20 anos de “Por Um Mundo Melhor”, além dos já conhecidos Palco Mundo, Palco Galp, Rock Street, Super Bock Digital Stage, Chef’s Garden, ESC Online Sports Bar, Roda gigante Pisca Pisca, Slide Pepsi e Área VIP Gato Preto, entre outros.