O European Talent Exchange , anteriormente conhecido como ESNS Exchange, revelou a lista dos artistas mais requisitados para os festivais europeus em 2024.

.O programa foi criado em 2003 para "superar os desafios significativos enfrentados pela indústria da música pop europeia na promoção e distribuição internacional". "Este programa, amplamente bem-sucedido, tem vindo a construir uma rede sólida entre as partes interessadas, facilitando, apoiando, inspirando e promovendo a circulação global de talento criativo musical europeu", destaca o comunicado.

Em 2024, o programa garantiu 335 espetáculos de 132 artistas de 33 países, realizados em 95 festivais em 34 países. A lista conta com músicos de Inglaterra, Irlanda, Países Baixos, Bélgica, França, Portugal, Itália, Suíça e Eslovénia.

A banda inglesa Fat Dog lidera a lista de artistas com mais contrações, com 15 concertos em festivais na Europa. English Teacher (nove atuações), do Reino Unido, ocupam o segundo lugar.

Já a portuguesa Ana Lua Caiano ocupa a 14.ª posição do ranking d0 European Talent Exchange, tendo atuado em cinco festivais europeus em 2024 (Ment Ljubljana, na Eslovénia, BIME, em Espanha, BUSH, na Hungria, Roskilde Festival, na Dinamarca, e Reeperbahn Festival, na Alemanha). O top não contabiliza as atuações em eventos nacionais.

Desde 2003, o European Talent Exchange ajudou 2292 artistas europeus de 36 países a realizarem 5675 espetáculos em 197 festivais parceiros de 44 países.

Os 15 artistas mais contratados:

Fat Dog (Reino Unido) – 15 atuações English Teacher (Reino Unido) – 9 atuações Lambrini Girls (Reino Unido) – 8 atuações Yard (Irlanda) – 8 atuações Chalk (Irlanda) – 7 atuações Kingfishr (Irlanda) – 7 atuações YĪN YĪN (Países Baixos) – 7 atuações Loverman (Bélgica) – 6 atuações Nusantara Beat (Países Baixos) – 6 atuações Picture Parlour (Reino Unido) – 6 atuações UTO (França) – 6 atuações yunè pinku (Irlanda) – 6 atuações Ada Oda (Bélgica) – 5 atuações Ana Lua Caiano (Portugal) – 5 atuações BLUAI (Bélgica) – 5 atuações

Artistas mais contratados por país: