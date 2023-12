Os Expensive Soul celebram 25 anos de carreira com um concerto único no Coliseu do Porto AGEAS a 11 de outubro de 2024.

No espetáculo, o duo de Leça da Palmeira vai passar em revista os cinco álbuns de originais já editados, com a presença de convidados especiais. “Eu não sei”, “13 Mulheres”, “Que Saudade” ou “Cupido” não vão ficar de fora do alinhamento.

Os Expensive Soul deram os primeiros passos na música em 1999, mas só se estrearam nas edições com "B.I." em 2004. O percurso de New Max e Demo foi marcado por vários momentos altos nos anos que se seguiram, com os álbuns "Alma Cara" e "Utopia" em 2006 e 2010.

