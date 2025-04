A banda brasileira Jota Quest regressa a Portugal para um concerto único no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, na próxima sexta-feira, 18 de abril, às 21h00. O espetáculo integra a digressão europeia, que passa também por Dublin e Londres.

O grupo, que celebra quase 30 anos de carreira, traz a Lisboa o espetáculo “JOTA25”, um concerto retro-futurista que percorre grandes êxitos como “Amor Maior”, “Dias Melhores” e “Do Seu Lado”. O alinhamento inclui ainda a nova versão de “O Amor é Mágico”, original do duo português Expensive Soul.

"Estamos muito felizes e emocionados com tudo que estamos vivendo nestes últimos três anos, desde a nossa última passagem por aqui. A banda simplesmente renasceu. É sempre um enorme prazer estar por aqui com vocês, mas sinto que desta vez será tudo ainda mais especial. É que, além de ser nossa primeira vez no clássico Coliseu dos Recreios, estamos trazendo para este concerto uma energia maravilhosa que recebemos nos últimos tempos da digressão", explica Rogério Flausino, vocalista da banda.

"Não víamos a hora de poder trazer este concerto para cá também. Há muito mesmo o que comemorar com vocês, e desde já, o nosso ‘muito obrigado’ a todos pelo carinho desde sempre", acrescenta.