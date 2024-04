Os Expresso Transatlântico estreiam-se no Ageas Cooljazz a 30 de Julho, penúltima noite da edição de celebração dos 20 anos. A banda portuguesa vai apresentar no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, o seu primeiro álbum “Ressaca Bailada” (2023), antes dos neo-zelandeses Fat Freddy’s Drop subirem a palco.

"Expresso Transatlântico é uma viagem musical entre as influências da tradição portuguesa e as sonoridades globais contemporâneas", frisa a organização. A banda é formada por Com Gaspar Varela (guitarra portuguesa), Sebastião Varela (guitarra elétrica) e Rafael Matos (bateria).

A edição de 2024 do Ageas Cooljazz conta com um cartaz que viaja pela história do festival, no ano em que celebra o 20.º aniversário. Já estão confirmados: Air (9 julho), Chaka Khan e Morcheeba, uma noite dois concertos (10 julho), Dino D’Santiago e MARO, uma noite dois concertos (19 julho), Diana Krall (26 julho), Marina Sena e Luedji Luna, uma noite dois concertos (27 julho), Fat Freddy’s Drop (30 julho), Jamie Cullum e Inês Marques Lucas (31 julho).