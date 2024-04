A noite de 10 de julho será uma noite de estreias no Ageas Cooljazz. Depois da confirmação de Chaka Khan - A Celebration Of 50 Years In Music, a organização confirmou a vinda dos britânicos Morcheeba.

"Uma das mais míticas e impactantes bandas europeias sobe ao palco do Ageas Cooljazz onde apresenta uma sonoridade baseada em jazz, R&B, trip-hop, folk-rock, rock e pop. O grupo inglês surge já na segunda metade dos anos 90 e lançou recentemente 'Blackest Blue'", recorda a promotora em comunicado.

A edição de 2024 do Ageas Cooljazz conta com um cartaz que viaja pela história do festival, no ano em que celebra o 20.º aniversário.

Já estão confirmados Air (9 julho), Chaka Khan e Morcheeba, uma noite dois concertos (10 julho), Dino D’Santiago e MARO, uma noite dois concertos (19 julho), Diana Krall (26 julho), Marina Sena e Luedji Luna, uma noite dois concertos (27 julho), Fat Freddy’s Drop (30 julho), Jamie Cullum e Inês Marques Lucas (31 julho).