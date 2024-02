"Dar de beber à desventura" é o novo single de Fado Bicha. O novo tema da dupla formada por Lila Fadista e João Caçador é apresentada como um manifesto de repúdio ao partido de André Ventura.

Para a banda, os artistas devem-se "manifestar e sinalizar a deterioração do discurso público e político em Portugal".

"A letra faz várias acusações a André Ventura, apresentando-o como líder de um movimento autoritário e perigoso, e exorta os ouvintes a assumirem a ameaça do crescimento do seu partido com seriedade", adianta o comunicado.

A canção conta com produção de Luís Clara Gomes (Moullinex) e coros adicionais da cantora Mila Dores.

Fado Bicha editou em junho de 2022 o álbum de estreia, intitulado “Ocupação”, no qual a música é a forma de arte através da qual João Caçador (composição e instrumentos) e Lila Fadista (voz e letras) fazem dissidência, criam referências e “uma nova forma de existir que rompe com o cânone”, como contaram em entrevista à agência Lusa.