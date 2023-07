Nos meses de verão, as festas populares preenchem os dias quentes. De norte a sul e nas ilhas, os artistas portugueses somam dezenas de concertos por todo o país e animam multidões.

Mas quanto custa um concerto dos principais artistas portugueses? Através de uma pesquisa no Portal Base, onde são disponibilizados os contratos públicos, é possível descobrir quanto é que ganham, em média, os músicos.

De acordo com os dados, um só artista pratica diferentes valores, de acordo com as condições contratuais, que também podem ser consultadas no Portal Base.

QUIM BARREIROS

Os valores para um concerto de Quim Barreiros podem variar entre os 7 500 euros e os 12 mil euros, de acordo com as informações publicadas.

TOY

Por exemplo, o município da Covilhã pagou 12 300 euros pela "aquisição de serviços de espetáculo de Toy", segundo o Portal Base.

ROSINHA

Em março, o município de Fafe fechou contrato com Rosinha por oito mil euros.

ZÉ AMARO

Zé Amaro atuou por 11 mil euros em Ovar, Mesão Frio, Cinfães ou Ponte da Barca, por exemplo.

EMANUEL

A realização do concerto de Emanuel na Feira de Atividades Económicas do Concelho de Arronches custou 13 mil euros, segundo o Portal Base.

RUTH MARLENE

Ruth Marlene foi contratada por 5 600 euros para animar as festas de Santa Catarina, na União das Freguesias de Alcácer do Sal.

SÉRGIO ROSSI

O concerto de Sérgio Rossi na Feira da Primavera 2023, em Sines, custou seis mil euros.

SONS DO MINHO

O concerto dos Sons do Minho em Ourique foi negociado por 5 500 euros.