A partir de uma procura no TikTok, nasceu uma das aplicações que promete ajudar a aproveitar da melhor forma os Santos Populares. A app Festas Populares, criada por Stéphane Duarte, surgiu da vontade de reunir, de forma prática e acessível, todos os arraiais — primeiro em Lisboa, agora um pouco por todo o país.

O que começou como uma resposta à procura por um ficheiro Excel com a agenda dos festejos rapidamente evoluiu para uma app que soma milhares de downloads e lidera os tops da App Store. Em poucos dias, o engenheiro de software lançou a app, que tem crescido com novas versões e funcionalidades - como o filtro por distância - e promete continuar a espalhar o espírito dos Santos de norte a sul de Portugal.

"A ideia surgiu da procura imensa que havia no Tiktok por um ficheiro excel que agregasse os arraiais de Santo António de Lisboa. Como fã dos Santos populares, achei genial, porque não há nenhuma fonte que o faça de forma fácil", conta Stéphane Duarte, criador da app Festas Populares, ao SAPO Mag. "Mas a maior parte das vezes que recorria ao Excel, era no telemóvel, o que é uma experiência muito má porque não tem uma interface muito fácil de navegar", acrescenta.

Para Stéphane Duarte, o maior desafio ao criar app foi "decidir fazer, fazer e lançar na App Store um protótipo em três dias". "Para quem nunca tinha feito nada do género, foi um processo de descoberta muito interessante", confessa.

Criada a app, o engenheiro de software recolheu informações e listou os arraiais: "Quanto aos arraiais, criei a minha própria base de dados e procurei um a um dentro de Lisboa".

Inicialmente, só era possível consultar os eventos num calendário da app, mas o interesse do público foi imediato."O feedback no meu vídeo de TikTok foi avassalador. No primeiro dia, mais de mil pessoas descarregaram a aplicação. A partir daí, já saíram oito outras versões, permitindo filtrar os eventos por arraial, artista ou distância, o que permitiu fazer a aplicação crescer para fora de Lisboa", explica Stéphane Duarte ao SAPO Mag.

Dia após dia, a listagem de eventos cresce. Além de Lisboa, na app é possível consultar informações e descobrir arraiais de várias cidades, como Porto, Vila Nova de Gaia ou Sintra. "Neste momento, é possível sugerir um evento para qualquer parte do país através do e-mail da aplicação. Estou a construir uma ferramenta de backoffice para que qualquer pessoa possa criar o próprio evento e passar depois apenas por um processo de aprovação", adianta o criador.

"Paralelamente a crescer para outros pontos do país, um dos objetivos é também lançar para Android, muito pedido pelas pessoas. Acontecerá brevemente", promete Stéphane Duarte, destacando que a app chegou ao primeiro lugar do top Entretenimento e ao Top 4 das Apps Grátis em Portugal na App Store, somando mais de sete mil downloads e milhares de utilizações diariamente.