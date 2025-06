O mundo está a mudar, mas os Simpsons continuam os mesmos: as personagens de uma das séries de animação de maior sucesso dos EUA ainda têm a mesma idade e as mesmas características do primeiro episódio, em 1989 – e de acordo com os desejos dos seus pais espirituais, isso não mudará.

“Os espectadores ainda se identificam com elas da mesma forma”, disse à France-Presse Matt Groening, criador da série, à margem do Festival de Animação de Annecy, no leste da França.

“Quem era fã na infância pode agora ver a série com os seus próprios filhos”, diz Matt Selman, argumentista e produtor da série, que hoje existe em 26 idiomas e tem sido transmitida em cerca de 100 países.

Como os Simpsons não envelheceram, os seus filhos Bart, Lisa e Maggie podem continuar a “fazer o que querem”, diz Groening.

“Só temos que permanecer fiéis às nossas personagens, à sua natureza, ao seu espírito, aos seus relacionamentos. E quando elas se deparam com os problemas do mundo, as pessoas sentem-se ligadas com elas por um momento”, salientou Selman.

O criador Matt Groening, o argumentista Matt Selman e o produtor e realizador David Silverman no Festival Internacional de Annecy a 11 de junho de 2025

No entanto, os criadores de "Os Simpsons" descartaram fazer uma sequela do filme que arrecadou cerca de 536 milhões de dólares em 2007.

"A triste verdade é que simplesmente não temos tempo para trabalhar na série e no filme ao mesmo tempo", explicou Groening.

"Os Simpsons" é a série de animação americana mais antiga. No entanto, a audiência nos EUA diminuiu de 13,4 milhões na primeira temporada em 1990 para pouco menos de dois milhões na 35.ª temporada em 2023/24.

A série concentra-se na família Simpson, que vive na cidade fictícia de Springfield, nos EUA. Homer, o homem de família, é retratado como um gordo preguiçoso que gosta de beber cerveja. Numerosos episódios apresentaram celebridades cujos papéis eram frequentemente dobrados por elas mesmas, incluindo o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair.