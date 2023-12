Olly Alexander, fundador dos Years and Years, foi o escolhido para representar o Reino Unido na edição de 2024 do Festival Eurovisão da Canção. A participação da estrela pop britânica foi revelada durante a final de "Strictly Come Dancing", que decorreu no passado sábado, dia 16 de dezembro.

"Não acredito que vou fazer parte de um legado tão especial. Vou hastear a bandeira do país da forma mais gay possível", frisou o artista em comunicado.

"Estou muito animado por anunciar que sou o candidato do Reino Unido no Festival Eurovisão da Canção 2024. Queria fazer isto há muito tempo e parece que é o momento certo para começar a lançar músicas a solo", confessou.

A canção que Olly Alexander irá apresentar em Malmö, na Suécia, em maio de 2024, foi escrita pelo artista e Danny L Harle, que produziu sucessos para Dua Lipa ou Charli XCX.

Veja a conversa de Olly Alexander com o SAPO Mag no MEO Kalorama 2022: