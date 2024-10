Olly Alexander, vocalista dos Years & Years, continua a aposta na sua carreira a solo. Na passada sexta-feira, dia 11 de outubro, o cantor britânico revelou o single "Cupid’s Bow", que fará parte do seu álbum a solo.

O novo tema sucede a "Dizzy", canção que o artista apresentou na edição de 2024 do festival da Eurovisão. Com influências pop e dance, "Cupid’s Bow" é a primeira amostra de "Polari ", o primeiro disco a solo do cantor, e contou com produção de Danny L Harle (Caroline Polachek, Dua Lipa).

Nas redes sociais, Olly Alexander confirmou que o álbum chega a 7 de fevereiro. Depois do lançamento, o britânico vai arrancar uma digressão que vai passar pelo Luxemburgo, Alemanha, França, Bélgica, Polónia, Suíça, Países Baixos, Irlanda e Reino Unido - para já, Portugal está fora da agenda do cantor.