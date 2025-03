A canção “Deslocado”, interpretada pelos NAPA, venceu o 58.º Festival da Canção e, por isso, irá representar Portugal no 68.º Festival Eurovisão da Canção, em maio na Suíça.

Depois da vitória da banda madeirense, Portugal perdeu pontos no top das casas de apostas online. De acordo com o site Eurovision World, a 8 de março, antes de escolhida a canção, o país ocupava o 12.º lugar.

Nos dias seguintes à final do Festival da Canção, o tema dos NAPA caiu no ranking e esta quarta-feira, 12 de março, ocupa a 23.ª posição no top online de apostas.

De acordo com o Eurovision World, KAJ, com "Bara bada bastu", da Suécia, é o grande favorito a vencer a edição de 2025 do Festival Eurovisão da Canção.

As semifinais do concurso estão marcadas para 13 e 15 de maio e a final para 17 de maio. Portugal atua na primeira semifinal.

No ano passado, na 68.ª edição, que aconteceu em Malmo, na Suécia, a representante portuguesa, Iolanda, alcançou o 10.º lugar com a canção “Grito”.

Portugal participou pela primeira vez no Festival Eurovisão da Canção em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016).

Em 2017, Portugal venceu pela primeira e única vez o concurso com a canção “Amar pelos dois”, de Luísa Sobral, interpretada por Salvador Sobral.