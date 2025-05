De acordo com o Eurovision World, KAJ, com "Bara bada bastu", da Suécia, é o grande favorito a vencer a edição de 2025 do Festival Eurovisão da Canção.

Falta pouco mais de uma semana para o arranque da edição de 2025 do Festival Eurovisão da Canção. Online, as apostas têm dado que falar, mas as notícias continuam a não ser positivas para Portugal. Esta segunda-feira, 5 de maio, "Deslocado", dos NAPA, ocupa o 32.º lugar no top das casas de apostas online, ficando apenas à frente da Arménia (33.º), Islândia (34.º), Georgia (35.º), Montenegro (36.º) e Croácia (37.º). De acordo com o site Eurovision World, o tema "Bara bada bastu", de KAJ, da Suécia, é o grande favorito à vitória. Em segundo lugar está o austríaco JJ, com "Wasted Love", seguido por Louane ("Maman"), da França. As semifinais do concurso estão marcadas para 13 e 15 de maio e a final para 17 de maio. Portugal atua na primeira semifinal. No ano passado, na 68.ª edição, que aconteceu em Malmo, na Suécia, a representante portuguesa, Iolanda, alcançou o 10.º lugar com a canção “Grito”. Portugal participou pela primeira vez no Festival Eurovisão da Canção em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016). Em 2017, Portugal venceu pela primeira e única vez o concurso com a canção “Amar pelos dois”, de Luísa Sobral, interpretada por Salvador Sobral.