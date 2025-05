Portugal compete hoje por um lugar na final do 69.º Festival Eurovisão da Canção, a decorrer em Basileia, na Suíça, com a canção “Deslocado”, interpretada pelos Napa, mas a passagem será difícil, de acordo com as casas de apostas.

A semifinal arranca às 21h00 locais (20h00 em Lisboa), e tem transmissão direta em todo o mundo. Em Portugal, é exibida pela RTP1.

Nas redes sociais, o tema da banda tornou-se viral e serviu de banda sonora para centenas de vídeos. No TikTok, foram ainda partilhadas várias versões da canção.

Veja algumas das versões que se tornaram populares no TikTok:

PEDRO SANTOS

HIDU

INÊS MARQUES LUCAS

NUNO SIQUEIRA

PEDRO PIRES E ALUNOS

JÚLIA OCHÔA