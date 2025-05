Há um novo desafio viral no TikTok ao som de "I Will Always Love You".

Um novo desafio viral está a conquistar o TikTok: o "Whitney Houston Challenge", que desafia os utilizadores a baterem palmas no momento exato de "I Will Always Love You". O desafio, que exige precisão rítmica, tornou-se um fenómeno global, com milhares de vídeos partilhados na rede sociail, com hashtags como #whitneyhoustonchallenge e #claponbeat. Desde músicos profissionais a famílias inteiras, muitos tentam acertar no timing perfeito. Veja os vídeos: