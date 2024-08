Travis Scott atuou este fim de semana (2, 3 e 4 de agosto) no MEO Arena, em Lisboa. No final do concerto de sexta-feira, 2 de agosto, os fãs do rapper norte-americano encheram os corredores do hipermercado do Centro Comercial Vasco da Gama, localizado junto à sala de espetáculos.

Nas redes sociais foram partilhados vários vídeos do momento, onde é possível ver filas com centenas de jovens. "Afer party do Travis Scott no Continente foi caótica", escreveu um fã na legenda de um vídeo publicado no TikTok.

"Tentaram abrir moshpit no Continente logo depois do concerto", conta um outro fã nas redes sociais.

Veja os vídeos: