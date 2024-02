A dupla Nebulossa, com o tema "Zorra" (que significa galdéria ou vadia em português), vai representar Espanha no Festival Eurovisão da Canção 2024. O casal de Alicante venceu este fim de semana o Benidorm Fest, o concurso onde é escolhido o representante do país.

A escolha do tem suscitado críticas e a polémica tem dado que falar nas redes sociais. Os comentários negativos ou positivos ajudaram a canção a tornar-se viral e a conquistar o top global do Spotify.

No final da semana passada, "Zorra" chegou ao segundo lugar do Daily Viral Songs Global. Já esta segunda-feira, dia 12 de fevereiro, o tema caiu para a quarta posição do top do serviço de streaming.

Já em Portugal, a canção espanhola ocupa o terceiro lugar no ranking de temas virais do Spotify.

Em tradução livre, "zorra" significa galdéria ou vadia em português. O uso da palavra na letra da canção levantou dúvidas, visto que o regulamento do concurso não permitia o uso de "palavrões ou linguagem imprópria e que atente contra a integridade do festival".

Na quarta-feira, dia 6 de fevereiro, a organização do festival confirmou que o tema espanhol é "elegível". Ao La Vanguardia, a EBU sublinha que "existem muitas interpretações para o título da canção".

"Tendo em conta o uso pretendido no contexto da letra e da mensagem da música, conforme explicado pela RTVE, concluímos que a música é elegível para participar no concurso deste ano", explica a organização.

O hino feminista foi a canção mais votada pelo público e pelos jurados no Benidorm Fest. María Mery Bas, de 55 anos, e o seu marido, o produtor Mark Dasousa, de 47 anos, conquistaram 156 pontos.

"Zorra" é apresentada como um tema "feminista sobre as dificuldades que as mulheres têm em ser reconhecidas pelos seus méritos". Segundo a agência EFE, o objetivo da canção é mudar a conotação negativa da palavra "zorra" ('galdéria', em tradução livre)

"As mulheres não estão em igualdade de condições, continua a acontecer hoje em dia, e precisávamos de uma canção assim", frisou María Mery Bas, conhecida como a "Madonna de Espanha".