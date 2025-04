A Pitchfork elegeu os melhores e os piores momentos do primeiro fim de semana da edição de 2025 do festival de Coachella. Na reportagem publicada esta terça-feira, 15 de abril, o jornalista Paul A. Thompson dedicou um parágrafo ao concerto de Benson Boone.

Apesar dos elogios dos fãs e dos vídeos da atuação do músico no palco principal do festival se terem tornado virais, para o crítico, o concerto do norte-americano destacou-se pela negativa. "O Benson Boone foi horrível — simplesmente terrível, o tipo de concerto que te faz perguntar se todo este meio [este cartaz] valeu mesmo a pena", começou por escrever Paul A. Thompson.

"O concerto no palco principal do Coachella, às 19h00 de sexta-feira — um horário completamente absurdo para ele — foram nove músicas originais absolutamente insípidas, feitas à medida para servir de banda sonora a vídeos confessionais melancólicos, seguidas de uma versão irritante (e inexplicavelmente ao lado de Brian May) de 'Bohemian Rhapsody'. Não gostei nada", rematou o jornalista na reportagem da revista norte-americana.

Nas redes sociais, vários festivaleiros e fãs de Benson Boone criticaram a reportagem da Pitchfork. "Mais uma vez, a verdade é exatamente o oposto daquilo que a Pitchfork publica", escreveu, por exemplo, um utilizador no X, antigo Twitter.

"O Benson Boone é um bom cantor e (pelo pouco que vi) um artista novo bastante decente. Claro que há críticas a fazer ao estilo dele e às escolhas que toma, mas esta necessidade constante de o deitar abaixo como se fosse a pior coisa de sempre é forçada e mesquinha", escreveu um leitor da revista nas redes sociais.

Benson Boone

Durante o concerto no festival, o artista anunciou ainda que o seu novo álbum, "American Heart", será lançado no dia 20 de junho.

Benson Boone tem passagem marcada por Portugal este verão. O cantor sobe ao palco do NOS Alive a 10 de julho.