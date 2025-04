Benson Boone protagonizou um dos momentos mais comentados do primeiro fim de semana do festival de Coachella ao homenagear Freddie Mercury. O norte-americano surpreendeu o público ao chamar ao palco Brian May, guitarrista dos Queen, para interpretar "Bohemian Rhapsody".

Apesar de a atuação ter se tornado viral nas redes sociais, a reação dos espectadores no festival ficou aquém do entusiasmo esperado. No TikTok, Benson Boone partilhou o seu espanto — sempre com um toque de humor.

Na rede social, o cantor fez playback de "Bohemian Rhapsody" com uma banana. "Eu a tentar fazer com que o público do Coachella perceba o que é ser uma lenda absoluta como Brian May e o impacto cultural que ele tem na música e no mundo", escreveu.

Veja o vídeo:

Durante o concerto no festival, o artista anunciou ainda que o seu novo álbum, "American Heart", será lançado no dia 20 de junho.

Benson Boone tem passagem marcada por Portugal este verão. O cantor sobe ao palco do NOS Alive a 10 de julho.