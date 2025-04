Benson Boone protagonizou um dos momentos mais marcantes do primeiro fim de semana do Festival Coachella, nos Estados Unidos. Na passada sexta-feira, 11 de abril, o cantor surpreendeu o público ao chamar ao palco Brian May, guitarrista dos Queen, para uma atuação conjunta que rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

Juntos, os dois músicos interpretaram o clássico "Bohemian Rhapsody". O momento contou ainda uma versão de "Beautiful Things", um dos maiores êxitos de Boone, com May a juntar-se na guitarra.

Veja o vídeo:

No concerto, Benson Boone usou um macacão azul-claro com uma capa, similar às usadas por Freddie Mercury. O jovem artista norte-americano começou arrancou a atuação ao piano, apresentando depois Brian May.

Durante o concerto no festival, o artista anunciou ainda que o seu novo álbum, "American Heart", será lançado no dia 20 de junho.

Benson Boone tem passagem marcada por Portugal este verão. O cantor sobe ao palco do NOS Alive a 10 de julho.