A praia de São Pedro de Moel recebe dois dos cinco concertos da 11.ª edição do Festival de Jazz da Marinha Grande, que decorre de dia 11 a dia 26.

A programação divulgada por aquele município do distrito de Leiria combina “diferentes linguagens musicais e espaços de fruição”, descreveu a autarquia em comunicado, apresentando este ano como novidade “uma dimensão mais próxima da comunidade”.

De acordo com a organização, isso significa a realização de “concertos não só na cidade, mas também em São Pedro de Moel”, que acolhe dois espetáculos de “uma programação diversificada e inovadora”.

A abertura do festival é no dia 11, no Teatro Stephens, com o Francisco Gomes Trio, que leva à Marinha Grande um espetáculo de homenagem ao pianista e compositor Cedar Walton, figura marcante do jazz afro-americano.

No dia seguinte, o mesmo palco recebe “Pangea”, espetáculo liderado pelo pianista Máximo, acompanhado por Joppe van Noten (bateria) e Jan Honnef (baixo), com intervenção audiovisual de Joana Cardoso.

No dia 18, o Edifício Cosmos Azul e Mar, em São Pedro de Moel, abre portas para o Afonso Pais Trio, que junta o mentor com Bernardo Moreira (contrabaixo) e João Pereira (bateria) para a apresentação de um programa em que as emblemáticas bandas sonoras dos filmes 007 ganham dimensão 'groove' e 'swing'.

O marroquino Maalem Houssam Guinia também atua na praia de São Pedro de Moel, no jardim da Casa-Museu Afonso Lopes Vieira.

Jovem mestre da música Gnawa, Houssam Guinea leva no dia 19 ao festival sons hipóticos do folclore cerimonial da África Ocidental.

A fechar o festival, há espetáculo especial do projeto Branco toca Marco Paulo no Teatro Stephens: para a atuação do dia 26, o trio de Pedro Branco convida Benjamim que junta a sua voz, guitarra e sensibilidade a este projeto que reinventa em versão jazz sucessos do cantor Marco Paulo.