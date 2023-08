Nesta edição do festival, que celebra a diversidade da comunidade urbana, estão previstas atuações de Fogo Fogo, Criatura, Tiago Pereira, JAZZOPA, Soweto Kinch e Dobet Gnahore, entre outros artistas.

No dia 9 de setembro, o programa conta, às 16h00, com o debate "Lisboetas e Visibilidade", sobre a questão da inclusão, segue-se uma Festa Intercultural, com apresentação de grupos de diferentes origens, e a atuação da Orquestra de Percussão e Sopros (Projeto D´Improviso), uma iniciativa desenvolvida em cinco bairros de Lisboa.

A 10 de setembro será a vez do debate a "Arte participativa" e a relação com as comunidades, com a apresentação da Oficina Portátil de Artes, um projeto com jovens dos bairros de Lisboa envolvidos em intervenção artística.