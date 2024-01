O cartaz inclui os nomes de Dobet Gnahoré, Soweto Kinch Trio, Mbalango, Toy e Emanuel Matos, Amizade Linha de Sintra, Isha Artes, Kaori Shiozawa, Jazzopa e Criatura.

O festival, que estava previsto para os dias 9 e 10 de setembro do ano passado, nos Jardins Palácio Pimenta - Museu de Lisboa, foi adiado devido à previsão de chuva forte.

Sobre esta 18.ª edição, o fundador do certame, o músico Carlos Martins, afirma que o festival “quer ‘escutar’ a cidade e o mundo à volta, pensar no seu futuro e no futuro da cidade e da cultura como ativação da cidadania na construção urbana”, lê-se no comunicado hoje divulgado.

“Queremos continuar a trabalhar para democratizar a cultura e para desacelerar a vertigem do ruído visual através de processos de escuta. E queremos acima de tudo dar palco às tradições e à inovação, sonora e do pensamento. Pode parecer pouco, mas se conseguíssemos pensar nas sonosferas como novos modelos de governança e de celebração da vida, estaríamos a contribuir para uma grande mudança na forma como nos relacionamos entre nós e com as paisagens à nossa volta, ainda mesmo antes de as criarmos”.