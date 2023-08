Segundo a programação anunciada, a nova temporada do CCVF arranca com o festival Manta, este ano marcado “pela música perfumada de inspiração africana”, com quatro concertos, a 8 e 9 de setembro, no jardim do centro cultural.

A 8 de setembro apresentam-se o jovem rapper Tristany e a cantora Lura, e no dia seguinte atuam Aline Frazão e Nancy Vieira; artistas que convocam a “genialidade e generosidade da música que sopra de um lugar fascinante”, entre Angola e Cabo Verde.

Setembro também serve para assinalar o 18.º aniversário do CCVF, com música, teatro e dança.

A 15 de setembro, a dupla portuguesa de coreógrafos Lander Patrick e Jonas Lopes interpreta o espetáculo “Cascas d’Ovo”, que será antecedido de uma oficina para que nele participem pessoas de Guimarães.

“Cascas d’Ovo”, de 2013, é a primeira cocriação de Jonas&Lander e “nasceu da necessidade de explorar uma comunicação telepática, sobre-humana, enquanto expoente máximo da conexão relacional de um casal”, lê-se na programação.

O aniversário faz-se ainda, a 16 de setembro, com uma atuação, em estreia, do músico Gabriel Prokofiev, neto do compositor Sergei Prokofiev, com o DJ Mr. Switch e a Orquestra de Guimarães.

A 17 de setembro atuará o músico Pedro Mafama e a 23 desse mês estreia-se a peça “Palco Principal”, nova criação do coletivo SillySeason (Cátia Tomé, Ivo Saraiva e Silva e Ricardo Teixeira) a partir do universo do dramaturgo Tchékov.