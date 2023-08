O anúncio das novas datas é feito dias depois de ter encerrado a 11.ª edição do SonicBlast, no sábado passado, pela qual passaram cerca de 15.000 pessoas e bandas como Thurston Moore Group, OFF!, Elder, Kadavar e The Black Angels.

Este ano, uma das novidades, segundo a organização, foi o alargamento do recinto “não só [em termos de] espaço, mas [de] toda a infraestrutura associada ao festival”.