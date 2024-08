O festival cumpriu a 12.ª edição entre 8 e 10 de agosto deste ano, com bandas como High on Fire, Viagra Boys, Graveyard, Maruja e Fugitive, entre muitos outros.

Em comunicado divulgado hoje, a organização dá conta de que esgotou todos os bilhetes gerais e diários para a edição deste ano, o que significou que passaram pelo festival, na praia da Duna dos Caldeirões, em Âncora, no concelho de Caminha, 15 mil pessoas.

“Temos um cartaz mais diversificado, mais coeso, estamos a melhorar a parte do recinto, com mais sombras, mais acessibilidade, estamos a tentar melhorar o campismo em conjunto com a Câmara Municipal de Caminha que está a fazer tudo para que os campistas tenham uma boa estadia”, disse à Lusa o organizador Ricardo Rios, na antecipação do evento deste ano.

Os passes gerais para 2025 já estão à venda e custam 75 euros.