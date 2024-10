“Queremos que seja um festival diferenciador, singular, e que venha colmatar uma lacuna, uma vez que Ferreira do Zêzere não tinha nenhum festival com esta especificidade e que queremos que seja inclusivo e direcionado para um público-alvo de várias gerações”, disse hoje à Lusa Bruno Gomes, presidente do município do distrito de Santarém.

Salientando que o Festival Z “não é um evento para massas”, o autarca disse, contudo, ter a expectativa de uma “boa adesão” a um projeto cultural de “compromisso com a promoção de jovens talentos e de bandas emergentes, com novas músicas e novas perspetivas de arte”, e a “interligação de artistas nacionais com os artistas locais”.

A iniciativa, que representa um investimento na ordem dos 30 mil euros, vai realizar-se no parque verde da Casa do Adro e apresenta um programa com concertos de Vasco Ribeiro & Os Clandestinos, Fulano Tal, MotherFlutters, Jhon Douglas, Javisol, e DJ Maboku, entre outros.

Em comunicado, o município indica que, “além da música, o evento tem como uma das suas principais missões criar uma ligação entre quem vem de fora e os locais, promovendo a integração e a troca de experiências”.

Assim, lê-se na nota, a par das tradicionais tasquinhas, o festival “estabeleceu colaborações com empreendedores e talentos da região que irão dinamizar diversas atividades ao longo dos três dias”, como aulas de yoga, ‘workshops’ de música e dança, espetáculos de artes circenses, teatro, desporto e um campeonato de skate.

Sob o mote “Sentir de A a Zêzere”, o Festival Z, com entradas gratuitas, apresenta um cartaz “desenhado para agradar a todos os gostos”, numa “viagem sonora que vai desde os sons tradicionais da música popular portuguesa até à cumbia argentina, passando pelos ritmos do samba”, destaca a autarquia.